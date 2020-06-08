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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Kovid-19 tedbirlerimiz geçici ve orantılı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uyguladıkları tedbirlerin geçici, amaca yönelik ve orantılı olduğunu söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 08.06.2020
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Kovid-19 tedbirlerimiz geçici ve orantılı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda konuştu. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyeti "benzersiz biçimde" daralttığını belirten Lagarde, ikinci çeyrekte yüzde 13 küçülme beklediklerini ifade etti. 

GSYH ve enflasyon beklentileri

Christine Lagarde, Avro Bölgesi GSYH'sinin 2020'de yüzde 8,7 azalmasını, 2021'de yüzde 5,2 ve 2022'de de yüzde 3,3 büyümesini öngördüklerini söyledi.

Avrupa'da ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın enflasyonu da etkilediğini anlatan Lagarde, 2020'de yüzde 0,3, 2021'de yüzde 0,8 ve 2022'de yüzde 1,3 enflasyon beklediklerini bildirdi.

Lagarde, ECB'nin geçen hafta aldığı kararla Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 600 milyar avro artırarak toplam büyüklüğünü 1,35 trilyon avroya yükselttiğini anımsattı.

ECB'nin kredi operasyonlarıyla uygun koşullu likidite sağladığına işaret eden Lagarde, "Aldığımız bütün önlemler, ekonomideki likidite ve fonlama koşullarını destekleyecek ve hanehalkları ile firmalara kredi akışını sürdürmeye yardımcı olacak." dedi.

Lagarde, ECB'nin krizle ilgili tedbirlerinin geçici, amaca yönelik ve orantılı olduğunu söyledi. 

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