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Ekonomi

BDDK'den enflasyon muhasebesi duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağını bildirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
BDDK'den enflasyon muhasebesi duyurusu

İstanbul

BDDK internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuruda, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ya da kuruluşlara enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik farklı geçiş tarihleri belirleme konusunda serbestlik tanındı.

Açıklamaya göre, bu kapsamda bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 kapsamında yapılması gereken enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamasına karar verildi.

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