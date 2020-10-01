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Ekonomi

BDDK'dan sahte internet siteleri için uyarı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte internet sitelerine karşı uyarılarda bulunarak, sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için idari ve hukuki süreçlerin işletilmekte olduğunu bildirdi.

Murat Birinci   | 01.10.2020
BDDK'dan sahte internet siteleri için uyarı

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan yazılı açıklamada, son dönemde BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu sahte sitelerin, BDDK ismi ve logosuna ilaveten mevcut BDDK internet sitesinin arka planının da taklit edilmesiyle hazırlanmakta olduğu ifade edilen açıklamada, BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunduğu bildirildi.

Açıklamada, kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçlerin işletilmekte olduğu vurgulanan açıklamada, "BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda bahsi geçen bilgileri talep etmemektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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