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Ekonomi

BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri altyapısı sağlaması için izin verdi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 02.12.2020
BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'ye, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri alt yapısı sağlama konusunda izin verildi.

Söz konusu karar, Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.


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