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Ekonomi

BDDK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

BDDK Başkanı Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu.

Murat Birinci   | 01.04.2020
BDDK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Akben ve kurul üyeleri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağış yaparak katıldı.

Ayrıca kurumun internet sitesinde de kampanyaya katılım duyurusu yayımlandı.

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