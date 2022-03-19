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Ekonomi

BDDK'dan Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 19.03.2022
BDDK'dan Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finasman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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