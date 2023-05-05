Dolar
19.50
Euro
21.52
Altın
2,040.20
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,465.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek savunma sanayi yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

BDDK, SLM Yatırım Bankası'nın kuruluşunu onayladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, SLM Yatırım Bankası AŞ unvanı altında 1 milyar lira sermayeli yatırım bankasının kuruluşunu onayladı.

Muhammed Said Tanıl  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
BDDK, SLM Yatırım Bankası'nın kuruluşunu onayladı

Istanbul

BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, İsmail Lepiev, Cemalettin Kitapçı, Köksal Akdeniz, Fadime Öztürk ve Canan Bulut tarafından Türkiye'de SLM Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

Bankanın kuruluş sermayesi 1 milyar lira olacak.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek
Ağrı Dağı'na kar yağdı
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor
Diyarbakır merkezli 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 74 şüpheli yakalandı
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusunu Gara'da etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı

BDDK, SLM Yatırım Bankası'nın kuruluşunu onayladı

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı
Çin ekonomisine yönelik endişeler artıyor

Çin ekonomisine yönelik endişeler artıyor
Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet