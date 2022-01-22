Dolar
13.46
Euro
15.26
Altın
1,834.53
ETH/USDT
2,505.10
BTC/USDT
35,689.00
BIST 100
2,011.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı

BDDK kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.

Furkan Gençoğlu   | 22.01.2022
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19’a karşı kısmi OHAL ülkenin 3'te 2'sine genişletilebilir
Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka artışı yavaşladı
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı
Türkiye'de 72 bin 555 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı

BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı