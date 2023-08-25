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Ekonomi

BDDK: İlk konut alımlarında kredilerde sınırlama olmayacak

BDDK kararına göre, ilk konut alımlarında kredilerde sınırlama olmayacak, ikinci ve sonrası konut alımında ise tüketici, eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde konut kredi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.

Emirhan Yılmaz  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
BDDK: İlk konut alımlarında kredilerde sınırlama olmayacak

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.

Karara göre, örneğin, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek.

Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.

İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak.

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