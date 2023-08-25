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Ekonomi, Savunma sanayisi

ASELSAN 87,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87,3 milyon dolar olan bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

Emirhan Yılmaz  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
ASELSAN 87,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

İstanbul

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87 milyon 275 bin 523 ABD doları olan bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme aviyonik sistemleri kapsamakta olup, teslimatları 2027'ye kadar gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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