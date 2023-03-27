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Ekonomi, Teknoloji, TEKNOFEST, Savunma sanayisi

Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek

TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenecek olan Bayraktar TB3 SİHA, bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak.

Tolga Yanık  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek

İstanbul

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenecek.

Baykar açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne yaptığı ziyarette çekilen fotoğraflarda üretim hattında görülen Bayraktar TB3 SİHA, bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde yürütülen milli projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

30 Ağustos 2022 tarihinde ilk olarak TEKNOFEST Karadeniz'de halkın önüne çıkan Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak

Bayraktar TB3 SİHA, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenecek.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına, 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. Şirket, 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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