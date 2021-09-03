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Ekonomi

Başkentten ihracat 8 ayda 5,9 milyar dolara ulaştı

Ankara'dan bu yılın ocak-ağustos döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 21,8 artarak 5,9 milyar dolara yükseldi.

Erhan Cihan Ünal   | 03.09.2021
Başkentten ihracat 8 ayda 5,9 milyar dolara ulaştı

Ankara

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 18,9 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde ihracat da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 yükselerek 140,2 milyar dolara ulaştı.

Ankara'dan bu süreçte yapılan ihracat, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 21,8 artış gösterdi ve 5 milyar 877 milyon 326 bin doları buldu. Geçen yılın aynı döneminde başkentten 4 milyar 826 milyon 617 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-ağustos döneminde ABD'nin en fazla dış satım yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde söz konusu ülkeye 548 milyon 568 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ABD'yi 535 milyon 482 bin dolarla Çin, 424 milyon 915 bin dolarla Almanya, 229 milyon 211 bin dolarla Irak ve 206 milyon 805 bin dolarla İtalya takip etti.

En fazla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ihraç edildi

Başkentten yılın 8 ayında yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" 989 milyon 875 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 923 milyon 754 bin dolarla "makine ve aksamları", 769 milyon 472 bin dolarla "madencilik ürünleri", 759 milyon 650 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" ve 411 milyon 403 bin dolarla "elektrik-elektronik" takip etti.

Ocak-ağustos döneminde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 143,3 ile "mücevher" oldu.

Söz konusu sektörü, yüzde 71,5 ile "halı", yüzde 51,6 ile "madencilik ürünleri" izledi.

Başkent ekonomisinde önemli paya sahip olan "otomotiv endüstrisi"nin ihracatı bu dönemde yüzde 3,8 artarken "savunma ve havacılık sanayisi" dış satımı yüzde 5,8 azaldı.

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