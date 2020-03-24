Euro
7.04
Dolar
6.48
BIST 100
88,112.71
Altın
1,589.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Barclays petrol fiyatları tahminini 12 dolar düşürdü

İngiltere merkezli küresel yatırım bankası Barclays, bu yıl için petrol fiyatları tahminini varil başına 12 dolar aşağı çekti.

Övünç Kutlu   | 24.03.2020
Barclays petrol fiyatları tahminini 12 dolar düşürdü

Ankara

İngiltere merkezli küresel yatırım bankası Barclays'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının 31 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi varil fiyatının ise 28 dolar olması bekleniyor.

Koronavirüsün (Kovid-19) etkileri azalana kadar fiyatların baskı altında kalması beklenirken, bu şartların devam etmesi halinde Suudi Arabistan ve Rusya gibi önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin bile fiyatlardaki düşüşe direnemeyeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada yer alan varil başına 12 dolarlık gerileme öngörülerine göre, fiyatlardaki düşüş nedeniyle ABD hükümeti tarafından ülkede stratejik petrol stoklarının satın alınması da petrol üreticilerinin zararlarını telafi edemeyecek.

Küresel petrol piyasasında bu yıl günlük ortalama 5 milyon varillik arz fazlasının oluşacağı, bu miktarın yılın ikinci çeyreğinde ise günlük ortalama 10 milyon varile yükseleceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Üsküdar Üniversitesi Kovid-19'u belirleyecek test kiti üzerinde çalışıyor
İçişleri Bakanlığı: 121 bin 388 ihtiyaç talebi Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı
Ankara'daki bazı alışveriş merkezlerinden kiracılarına destek
Dünya genelinde Kovid-19'u atlatan kişi sayısı 102 bini geçti

Benzer haberler

PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi

PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi

Üsküdar Üniversitesi Kovid-19'u belirleyecek test kiti üzerinde çalışıyor

Dünya genelinde Kovid-19'u atlatan kişi sayısı 102 bini geçti

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1934'e yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1934'e yükseldi
Barclays petrol fiyatları tahminini 12 dolar düşürdü

Barclays petrol fiyatları tahminini 12 dolar düşürdü
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a koronavirüs testi yapılacak

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a koronavirüs testi yapılacak