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Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 109,9 milyar lira azalarak 17 trilyon 292 milyar 61 milyon 345 bin liraya geriledi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 2 Ağustos ile biten haftada 109 milyar 861 milyon 423 bin lira azalışla 17 trilyon 292 milyar 61 milyon 345 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,83 azalışla 10 trilyon 354 milyar 767 milyon 899 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,49 artışla 6 trilyon 166 milyar 402 milyon 485 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 196 milyar 315 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 165 milyar 478 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 2 Ağustos itibarıyla 1 milyar 142 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,68 artarak 1 trilyon 667 milyar 494 milyon 682 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,05 yükselişle 1 trilyon 614 milyar 808 milyon 223 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,73 artışla 2 trilyon 15 milyar 819 milyon 130 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 406 milyar 883 milyon 5 bin lirası konut, 66 milyar 112 milyon 444 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 194 milyar 499 milyon 233 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 2 Ağustos ile biten haftada 127 milyar 761 milyon 659 bin lira artarak 13 trilyon 672 milyar 863 milyon 368 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,27 artış kaydetti.

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