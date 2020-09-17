Euro
8.92
Dolar
7.55
BIST 100
1,105.30
Altın
1,945.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 185 milyon lira artarak 3 trilyon 503 milyar 754 milyon liraya çıktı.

Murat Aslan   | 17.09.2020
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Eylül ile biten haftada 15 milyar 185 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 488 milyar 569 milyon liradan 3 trilyon 503 milyar 754 milyon liraya yükseldi. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 44 milyar 152 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 379 milyar 367 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Eylül ile biten haftada 2 milyar 373 milyon lira yükselerek 661 milyar 323 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 276 milyar 233 milyon lirası konut, 10 milyar 312 milyon lirası taşıt ve 374 milyar 778 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 642 milyon lira azalarak 575 milyar 687 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 yükselerek 130 milyar 403 milyon liraya ulaştı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 58 milyar 603 milyon lirası taksitli, 71 milyar 800 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalışla 150 milyar 608 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 109 milyar 907 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 119 milyon lira artarak 728 milyar 5 milyon lira oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech, Kovid-19 aşısı için Novartis'in Almanya'daki üretim tesisini satın alıyor
Tahran için 'Kovid-19'da üçüncü dalga' uyarısı
Kovid-19 nedeniyle 130 gün yoğun bakımda kalan hasta taburcu oldu
İran'da son 24 saatte 176 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya’da gönüllülere Kovid-19 aşısı yapılmasını AA görüntüledi

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı