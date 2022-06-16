Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 123 milyar 281 milyon lira artarak 6 trilyon 251 milyar 127 milyon liraya çıktı.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Haziran itibarıyla 123 milyar 281 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 127 milyar 845 milyon liradan 6 trilyon 251 milyar 127 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 142 milyar 823 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 816 milyar 879 milyon lira oldu.
Tüketici kredileri tutarı 890 milyar liraya yükseldi
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Haziran itibarıyla 12 milyar 300 milyon lira artışla 890 milyar 334 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 338 milyar 906 milyon lirası konut, 22 milyar 121 milyon lirası taşıt ve 529 milyar 307 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 231 milyon lira artarak 832 milyar 534 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 artışla 269 milyar 288 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 109 milyar 254 milyon lirası taksitli, 160 milyar 34 milyon lirası taksitsiz oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 184 milyon lira artarak 163 milyar 515 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 132 milyar 421 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 28 milyon lira artarak 1 trilyon 216 milyar 458 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Öte yandan Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 196,4 milyar lira artarak 7 trilyon 74,4 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 10 Haziran ile biten haftada 196 milyar 392 milyon 74 bin lira artarak 7 trilyon 74 milyar 360 milyon 296 bin liraya yükseldi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,85 artışla 2 trilyon 800 milyar 40 milyon 600 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,81 yükselişle 3 trilyon 986 milyar 448 milyon 501 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 241 milyar 851 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 213 milyar 313 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 10 Haziran itibarıyla 849 milyon dolarlık azalış görüldü.
Taksitli ticari kredi miktarı arttı
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,39 artarak 842 milyar 954 milyon 537 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,74 artışla 751 milyar 751 milyon 761 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,32 yükselişle 399 milyar 835 milyon 6 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 310 milyar 165 milyon 50 bin lirası konut, 15 milyar 339 milyon 841 bin lirası taşıt ve 517 milyar 449 milyon 646 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Haziran ile biten haftada 117 milyar 995 milyon 764 bin lira artarak 6 trilyon 31 milyar 702 milyon 824 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,31 artış kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.