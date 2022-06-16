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Ekonomi

İtalya'da enflasyon Kasım 1990'dan bu yana en yüksek seviyede

İtalya'da nisanda yüzde 6 olan yıllık enflasyon, petrol ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle mayısta yüzde 6,8'e çıkarak Kasım 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Barış Seçkin   | 16.06.2022
İtalya'da enflasyon Kasım 1990'dan bu yana en yüksek seviyede

Roma

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), mayıs ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,8 arttı, yıllık bazda da yüzde 6,8'e ulaştı.

ISTAT açıklamasında, "Nisan ayındaki yavaşlamanın ardından enflasyon yeniden hızlandı ve Kasım 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." denildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, konut, kişisel bakım ve gıda ürünü fiyatlarında artış olduğu belirtildi.

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