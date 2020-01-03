Euro
6.65
Dolar
5.97
BIST 100
113,743.80
Altın
1,549.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da basın bilgilendirme toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Banka, ticari kredideki 'limit tahsis ücretini' geri ödeyecek

Bolu'da, berber dükkanı bulunan Ersin Yılmaz, iş yeri için 2013 yılında çektiği ticari krediyle ilgili 5 yıl sonra yapılan "limit tahsis ücreti" kesintisini geri alacak.

Zafer Göder   | 03.01.2020
Banka, ticari kredideki 'limit tahsis ücretini' geri ödeyecek

Bolu

Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, kentte berber dükkanı bulunan Ersin Yılmaz'dan, çektiği ticari krediye ilişkin bankanın yaptığı "limit tahsis ücreti" kesintisinin ticari temerrüt faiziyle geri ödenmesine karar verdi.

Kültür Mahallesi'nde berber dükkanı bulunan Ersin Yılmaz, 2013 yılında dükkanını daha modern hale getirmek ve geliştirmek için bir bankadan 125 bin liralık ticari kredi çekti.

Krediyi çektiği dönemde, bin 500 lira dosya masrafı, 650 lira ekspertiz masrafı ve 250 lira ipotek ücreti ödeyen Yılmaz'dan belirli dönemlerde de hesap işlem ücreti adı altında kesintiler yapıldı.

Yılmaz, krediyi ödemeye devam ederken 2018 yılının nisan ayında bankadaki hesabından "limit tahsis ücreti" adı altında 787 lira 50 kuruş kesinti yapıldığını fark etti.

Bu kesintinin nedenini öğrenmek için banka şubesiyle iletişime geçen Yılmaz, hem şubeden hem de bankanın müşteri hizmetlerinden kendisine yeterli bilgi verilmemesi üzerine bankaya dava açtı.

Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, Yılmaz'dan kredinin çekildiği 2013 yılında dosya masrafı, ekspertiz masrafı ve ipotek ücreti adları altında 2 bin 400 lira kesinti yapıldığına işaret edilerek, aradan 5 yıllık bir süre geçmesinden sonra banka tarafından limit tahsis ücreti adı altında 787 lira 50 kuruş tutarında yeni bir kesintinin yapıldığı ve yapılan bu kesintiye ilişkin taraflar arasında düzenlenen sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme, Yılmaz'dan haksız olarak kesilen 787 lira 50 kuruşun dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle davalıya geri ödenmesine hükmetti.

"Emsal olacağı kanaatindeyiz"

Yılmaz'ın avukatı Ahmet Fırat Burkucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticari kredilerde daha önce böyle bir geri ödeme kararı verilmediğini vurgulayarak, tüketici kredilerinde mahkemelerin tüketici lehine karar verdiğini, ticari kredilerde ise mahkemeler arası farklı görüşler bulunduğunu kaydetti.

Müvekkilinin 2013 yılında çektiği krediyle ilgili 5 yıl sonra limit tahsis ücreti adı altında yapılan kesintinin haksız ve hukuksuz olduğuna değinen Burkucu, "Kredi çekildiği tarihten 5 yıl sonra hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir şekilde müvekkille bir istişare yapmadan kesilen ücretin iadesi söz konusu. Bu yüzden biz bu kesintinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Diğer ticari krediler açısından da emsal olacağı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu

Benzer haberler

Banka, ticari kredideki 'limit tahsis ücretini' geri ödeyecek

Banka, ticari kredideki 'limit tahsis ücretini' geri ödeyecek

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davası başladı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ sanıkları hesap veriyor
Bakan Pakdemirli Abant'ta vaşak ile 3 şahini doğaya bıraktı

Bakan Pakdemirli Abant'ta vaşak ile 3 şahini doğaya bıraktı