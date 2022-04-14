Dolar
14.61
Euro
15.94
Altın
1,971.42
ETH/USDT
3,107.80
BTC/USDT
41,156.00
BIST 100
2,479.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Ekonomi

Balıkçılıkta av sezonu yarın kapanıyor

2021-2022 dönemine ilişkin balıkçılık av sezonu yasağı, endüstriyel avcılık (gırgır ve trol av araçlarıyla) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde yarın başlayacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 14.04.2022
Balıkçılıkta av sezonu yarın kapanıyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, av sezonu yasağı ve yeni döneme ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, tüm denizlerde endüstriyel balık avcılığı yasağı yarın itibarıyla uygulamaya konulacak. Yeni av sezonu ise Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak.

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf tutuldu. Bu kategorideki balıkçılar, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

Halkın balık ihtiyacını karşılayacak imkan bulunuyor

Yasak sezonda, gerek küçük ölçekli balıkçılardan gelen balıklarla gerekse yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ile yaz sezonu boyunca halkın balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunuyor.

Bakanlık, yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yürütüyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından 2021 yılında 193 bin 608 denetim gerçekleştirilirken kaçak avcılıkla elde edilen 1061 ton su ürününe el konuldu, 6 bin 798 kişi ve iş yerine de 27 milyon 597 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca kurallara uygun avlanmadığı gerekçesiyle el konulan 152 geminin mülkiyeti kamuya geçirildi.

Yasaklara uyulması önem taşıyor

Avlanma yasağının başlayacağı yarından itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla Türk karasuları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.

Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önem taşıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hastaneye ihtiyaç duyan Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Çin'in Kovid-19 aşılarına talep azalıyor
Şanghay'daki kapanma şehrin büyük bölümünde sürüyor
Avustralya'da nüfusun yaklaşık beşte biri Kovid-19’a yakalandı

Benzer haberler

Balıkçılıkta av sezonu yarın kapanıyor

Balıkçılıkta av sezonu yarın kapanıyor

Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının 'karides' mesaisi sürüyor

Sertifikalı tohumculuğa 2005'ten bu yana 3,4 milyar liralık destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları değişti

Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları değişti
Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alacak
Sahipsiz hayvanlara yönelik dört koldan ıslah seferberliği

Sahipsiz hayvanlara yönelik dört koldan ıslah seferberliği