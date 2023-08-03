Bakan Yumaklı: Yusufeli Barajı elektrik üretimi için gün sayıyor
Bakan Yumaklı, Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 188 metreye, depolanan su miktarının 1,5 milyar metreküpe ulaştığını belirterek, "Kendi kategorisinde dünyanın 5’inci en yüksek barajı elektrik üretimi için gün sayıyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin bilgi verdi.
Mühendisliğin ve emeğin zirveye yükselişinin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, "Yusufeli Barajı ve HES’te su yüksekliği 188 metreye, depolanan su miktarı 1,5 milyar metreküpe ulaştı. Kendi kategorisinde dünyanın 5’inci en yüksek barajı elektrik üretimi için gün sayıyor. Yüzyılın enerjisi yükleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Mühendisliğin ve emeğin zirveye yükselişi sürüyor.🇹🇷— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 3, 2023
Yusufeli Barajı ve HES’te su yüksekliği 188 metreye, depolanan su miktarı 1,5 milyar metreküpe ulaştı.
Kendi kategorisinde dünyanın 5’inci en yüksek barajı, elektrik üretimi için gün sayıyor.⚡️#YüzyılınEnerjisi yükleniyor⏳ pic.twitter.com/R9KW40Ojid