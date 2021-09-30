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Ekonomi

Bakan Varank'tan çelik sektörüne 'işçiler için zam' çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Biz kamu tarafı olarak Toplu İş Sözleşmelerinde gerekli zamları verdik. Ben burada özellikle çelik sektöründe bu sene ciddi oranda zam yapmalarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Ergin Garip   | 30.09.2021
Bakan Varank'tan çelik sektörüne 'işçiler için zam' çağrısı

İstanbul

Demir Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı (METAL EXPO) Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Çalıştayı'nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm dünyada korumacılığın öne çıktığı 2020 yılında Türk çelik üreticilerinin, tecrübe ve kabiliyetleriyle büyük bir başarı yakaladığını söyledi.

ABD ve AB'nin uyguladığı ihracat kotaları sebebiyle küresel çelik sektörünün yüzde 1 daraldığını aktaran Varank, kendine alternatif pazarlar geliştiren çelik sektörünün yüzde 6'lık büyüme gerçekleştirerek 2020'yi güçlü bir şekilde kapattığını belirtti.

Varank, sektörün geçen yıl yaklaşık 36 milyon ton üretim gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"2021 yılında da güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. 2021'in ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 20 büyüyen çelik sektörü ihracat değerini yüzde 50 artırdı. Bu performans dikkate alındığında, çelik üretiminin 2021 yılı sonunda 40 milyon ton seviyesini aşabileceğini öngörüyoruz. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 7. büyük çelik üreticisi olan ülkemizin bu başarısını sürdürebilir kılmak asıl meselemiz. Pandemi de dahi kesintiye uğramayan ihracat başarımızı, yeni yatırımlarla daha da artırmanın peşine düşmeliyiz."

Çelik sektörünün bu yıl gerçekten ihracatının artmasıyla iyi kazançlar elde ettiğinin görüldüğünü hatırlatan Varank, "Bu kazançları elde ettiğimiz, beraber çalıştığımız, çalışma arkadaşlarımızı mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Birçok sektörde bu yıl Toplu İş Sözleşmeleri var. Biz kamu tarafı olarak Toplu İş Sözleşmelerinde gerekli zamları verdik. Ben burada özellikle çelik sektöründe bu sene ciddi oranda zam yapmalarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Madem hep beraber kazanıyoruz, madem bu kazancı çalışanlarımızla beraber elde ediyoruz mutlaka bu kazancı çalışanlarımızın refahına da yansıtmamız lazım. Ben buradan bu hatırlatmayı da yapmış olayım." şeklinde değerlendirmede bulundu.

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