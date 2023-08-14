Dolar
27.05
Euro
29.60
Altın
1,914.08
ETH/USDT
1,849.30
BTC/USDT
29,446.00
BIST 100
7,838.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Uraloğlu: "4 ekolojik köprümüzün yapım çalışmaları devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu ve demir yolu olmak üzere 8 ekolojik köprü inşa ettiklerini, 4 ekolojik köprünün de yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Hülya Ömür Uylaş  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Bakan Uraloğlu: "4 ekolojik köprümüzün yapım çalışmaları devam ediyor"

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu köprülerin ekolojik dengenin korunması amacıyla özellikle yaban hayvanlarının güvenli geçişlerini sağlamak açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Bu projelerle çevre dostu yaklaşımla yeşil alanların tahribatının önüne geçildiğini, trafik akışının düzenlenmesiyle emisyon azaltımına katkı sağlandığını ifade eden Uraloğlu, "Otoyolu projelerinde yapım çalışmaları başlamadan çevreye uyumlu bir şekilde tasarlanarak ekolojik alt ve üst geçitler projelendiriliyor. Bu sayede yaban hayvanlarının geçişleri ve habitat koridorları da korunmuş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, bugüne kadar kara yolu ve demir yolu olmak üzere toplamda 8 ekolojik köprü inşa ettiklerini, İstanbul-İzmir, İzmir-Çeşme otoyollarında ikişer, Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, Tarsus-Pozantı otoyollarında birer, Ankara-Eskişehir Hızlı Tren Hattında da bir ekolojik köprü bulunduğunu aktardı.

Ekolojik köprü sayılarını artıracaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu köprüler Kanada, ABD, Almanya, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerde de oldukça yaygın. Bizim amacımız da bu dünyayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarının da yaşamını koruyup, kollamak. Şu anda 4 ekolojik köprümüzün yapım çalışmaları devam ediyor. İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde bir, Halkalı-Eskişehir Hızlı Tren Projesi kapsamında 3 ekolojik köprünün yapımı sürüyor. Aydın-Denizli otoyolu üzerinde de yapımı planlanan köprü var. Ayrıca, Tarsus-Pozantı otoyolu projesinde Türkiye'de ilk yaban hayatı köprüsü olan "Orman Ekosistem Köprüsü" inşa edildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecek
Diyanet, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Ev sahibinin yaklaşık 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Tuzla'da gemi atık deposundaki patlamada 1 işçi öldü
Dilencilerin yeni taktiği aldırdıkları ürünü iade ederek paraya çevirme

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu: "4 ekolojik köprümüzün yapım çalışmaları devam ediyor"

Bakan Uraloğlu: "4 ekolojik köprümüzün yapım çalışmaları devam ediyor"

Bakan Uraloğlu: Depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli, daha dayanıklı inşa ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yılın 7 ayındaki uçak, yolcu ve yük trafiğini açıkladı

Bakan Uraloğlu, 6 ayda deprem bölgesinde ulaştırma alanında yapılan çalışmaları anlattı

Bakan Uraloğlu, 6 ayda deprem bölgesinde ulaştırma alanında yapılan çalışmaları anlattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin geleceğinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin geleceğinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet