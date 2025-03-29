Bakan Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporlarına ilişkin iddialarına yanıt verdi.
Ankara
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.