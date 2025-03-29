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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporlarına ilişkin iddialarına yanıt verdi.

Mert Davut  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Bakan Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

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