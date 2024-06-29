Bakan Şimşek, Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını bildirdi
Bakan Şimşek, Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını belirterek "Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singapur temaslarına ilişkin bilgi verdi.
Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarına işaret eden Şimşek, kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine, istikrar ve reform programlarının olumlu sonuçlarını sunduklarını anlattı.
Singapur’da verimli temaslarda bulunduk.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 29, 2024
Kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine istikrar ve reform programımızın olumlu sonuçlarını sunduk.
Devlet Başkanı kıymetli dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong… pic.twitter.com/w1YAYsqyfu
Şimşek, "Devlet Başkanı, Kıymetli Dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong ile dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up'ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık. FATF'ın Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.