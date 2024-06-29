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Ekonomi

Bakan Şimşek, Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını bildirdi

Bakan Şimşek, Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını belirterek "Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık." dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Bakan Şimşek, Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını bildirdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singapur temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarına işaret eden Şimşek, kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine, istikrar ve reform programlarının olumlu sonuçlarını sunduklarını anlattı.

Şimşek, "Devlet Başkanı, Kıymetli Dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong ile dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up'ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık. FATF'ın Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

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