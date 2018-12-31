Bakan Pekcan'dan gümrük müdürlüklerine ziyaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

ANKARA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nü ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar alma mekanizmalarının hızlandığına dikkati çekerek, bunun etkisinin gümrüklerde de görüldüğüne işaret etti. Pekcan, gümrük süreçlerinde çağın gereği olan araçları kullanarak, dış ticarette sunulan hizmetin verimli, hızlı ve yüksek standartta verilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Yasal olmayan ticarete set çektiklerini ve bu konuda herhangi bir taviz vermediklerini anlatan Pekcan, "Sloganımız, en kolay ve en güvenilir ticaretin adresi olmak." ifadesini kullandı.

Daha sonra Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne geçerek, limanı gezen ve faaliyetleri yerinde inceleyen Pekcan, personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Pekcan, personelin yeni yılını da kutlayarak, 2019 yılının sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.







