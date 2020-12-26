Bakan Pekcan: 2020 ihracatımız hedefi aştı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır." açıklamasında bulundu.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2020 ihracatının Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefi aştığını bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
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2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek Program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) December 26, 2020
İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim.
Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız.