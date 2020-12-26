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Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı 28 Aralık Pazartesi yapılacak

2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak son toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek.

Özcan Yıldırım   | 26.12.2020
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı 28 Aralık Pazartesi yapılacak

Ankara

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

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