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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: TMO eylülde 800 bin ton hububatı satışa açtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün bu ay 800 bin ton hububatı satışa açtığını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 04.09.2021
Bakan Pakdemirli: TMO eylülde 800 bin ton hububatı satışa açtı

Ankara

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, ekmeklik buğday satışlarının ton başına 2 bin 475-2 bin 525 lira peşin bedelle kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta gibi), un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik başladığını ifade etti.

Makarnalık buğday satışlarının ise ton başına 2 bin 550-2 bin 650 lira peşin bedelle bulgur fabrikalarına yönelik başladığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Eylül ayında da besici ve yetiştiricilerimize ton başına 2 bin lira, yem fabrikalarına ise ton başına 2 bin 50 lira peşin bedelle arpa satışlarına devam edilecek. Arpa ve buğday satışları için başvurular, 6-15 Eylül 2021 tarihlerinde alınacak. Piyasa istatistikleri için her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir."

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