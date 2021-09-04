Erciyes Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen domatesler kurutularak ihraç ediliyor
Kayseri
Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde yetiştirilen domatesler kurutularak Kanada, Amerika, İtalya ve Japonya gibi birçok ülkeye satılıyor.
Yeşilhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Bektaş, yazılı açıklamasında, ilçenin Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Kesik Mahallesi'nde yetiştirilen domateslerin kurutularak, ihracat için bir firma tarafından işlendiğini ifade etti.
Yaklaşık 100 dekar alanda mevsimlik tarım işçileri tarafından domateslerin ikiye kesilip, alanda serili örtüye dizildiğini anlatan Bektaş, isteğe göre tuz ya da kükürt atılan domateslerin yaklaşık bir hafta güneşte kurutulacağını belirtti.
Bu yıl üretim sezonunda yaklaşık 2 bin 500 dekarda 25 bin ton sanayi tipi salçalık domates de ürettiklerini aktaran Bektaş, şunları kaydetti:
"İlçemizde bundan önceki yıllarda üretilen domateslerin tamamı iç piyasaya salçalık olarak satılıyordu. Bu yıl üretilen domatesin yaklaşık 5 bin tonu kurutularak katma değeri yüksek ürüne dönüştürülmüştür. Kurutulmuş domatesler ilgili firma tarafından başta Kanada, Amerika, İtalya ve Japonya gibi birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bu sayede üreticilerimizin ürünlerinin değerlenmesini ve ülke ekonomisine katkı sunulması sağlanmaktadır."
Açıklamada görüşlerine yer verilen işletme müdürü Selçuk Sat ise Yeşilhisar ilçesinde 16 bin dekar alanda tarımsal faaliyette bulunduklarını, bu sene 450 dekarda kamenta, bonita ve gross çeşidi sanayi tipi salçalık domates yetiştirdiklerini, yaklaşık 4 bin 500 ton ürün elde edeceklerini ifade etti.
Elde edilen ürünün yaklaşık 1500 tonunu kurutarak satmayı planladıklarını vurgulayan Sat, iç piyasada kuru domates tüketimi daha yaygınlaşmadığı için tamamını ihraç edeceklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.