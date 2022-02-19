Bakan Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katıldı.
Ankara
Nebati, Twitter hesabından, gıda ve perakende sektörü temsilcileriyle bir araya geldikleri toplantıda, "Birlikten Berekete, Kazanan Türkiye" kampanyasına tam destek sözü aldıklarını paylaştı.
Gıda ve Perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda sektör temsilcilerinden, Birlikten Berekete #KazananTürkiye kampanyamıza tam destek sözü aldık. pic.twitter.com/Jkq8Vmh6LA— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 19, 2022
Bakan Nebati diğer mesajında "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Bugün @MUSIAD Yüksek İstişare Toplantısına katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz. pic.twitter.com/5FoVSTR1k4— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 19, 2022