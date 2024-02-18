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Ekonomi

Bakan Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini bildirdi.

Erhan Cihan Ünal  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Bakan Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Falih ile İstanbul'da görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini bildiren Kacır, "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ile Milli Teknoloji Hamlemizin kesişim alanlarında karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi sektörlerimizin entegrasyonu ve dijital ekonomi, girişimcilik ve inovasyon alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.

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