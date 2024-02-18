Bakan Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini bildirdi.
Ankara
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Falih ile İstanbul'da görüştüklerini belirtti.
Görüşmede, ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini bildiren Kacır, "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ile Milli Teknoloji Hamlemizin kesişim alanlarında karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi sektörlerimizin entegrasyonu ve dijital ekonomi, girişimcilik ve inovasyon alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.
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Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Khalid Al-Falih ile İstanbul’da görüştük.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 18, 2024
Ekonomik ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacak adımları istişare ettik.
Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu ile Milli Teknoloji Hamlemizin kesişim alanlarında karşılıklı yatırımların… pic.twitter.com/ncBnpQeq60