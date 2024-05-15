Bakan Işıkhan, iş arayanları İŞKUR'a davet etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, işverenlerin 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 işçi arayışının olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.
İŞVERENLER İŞÇİ ARIYOR!— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 15, 2024
İŞ ARAYAN VATANDAŞLARIMIZI İŞKUR’a davet ediyorum.
Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde, istihdam beklentilerindeki olumlu görünüm devam ediyor. Böylece işverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştık.
Kamu istihdam kurumumuz… pic.twitter.com/7x4IuEKyK0
İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaşıldığını vurgulayan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un anlık verilerine göre, işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. 'İş arıyorum' diyen İŞKUR'a gelsin." ifadesini kullandı.
İŞKUR'un sistemindeki açık işlere "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx" adresinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.