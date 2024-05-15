Dolar
32.27
Euro
34.97
Altın
2,365.92
ETH/USDT
2,905.40
BTC/USDT
62,539.00
BIST 100
10,146.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na katılıyor
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten otoyol ve köprü geçiş ücreti açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını belirterek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Hülya Ömür Uylaş  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten otoyol ve köprü geçiş ücreti açıklaması

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden otoyol ve köprü geçiş ücretiyle ilgili açıklama yaptı.

"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullanan Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:

"Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
BİK Analitik yazılımı, TSE tarafından tescillendi
Rize-Artvin Havalimanı'nı 2 yılda yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı
Adalet Bakanı Tunç: Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin üzerine gidecektir

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten otoyol ve köprü geçiş ücreti açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten otoyol ve köprü geçiş ücreti açıklaması

Bakan Şimşek: Yapısal reformlar yoluyla verimliliği ve rekabet gücünü artıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücreti açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar Ekonomi Forumu'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar Ekonomi Forumu'na katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Brüksel'e gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Brüksel'e gitti
“Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” açıklandı

“Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet