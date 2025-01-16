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Ekonomi

Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülke genelinde şu an itibarıyla 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu.

Sefa Bilgitekin  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, işverenlerin oluşturduğu açık iş ilanlarına "acikisharita.iskur.gov.tr" internet adresinden ulaşılabildiğini belirtti.


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