Bakan Göktaş'tan "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" paylaşımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal politikalar ve kooperatifler aracılığıyla kadın çiftçileri her alanda desteklediklerini, üretimde eşit, güçlü ve sürdürülebilir geleceği birlikte inşa ettiklerini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, emekleriyle toprağa bereket, yarınlara umut katan kadın çiftçilerin gününü kutladı.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Sosyal politikalarımız ve kooperatiflerimiz aracılığıyla kadın çiftçilerimizi her alanda destekliyor, üretimde eşit, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz. Birlikte üretecek, filizlenecek ve güçleneceğiz."