Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.
İstanbul
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatın her alanına emekleriyle değer katan, olmazları başaran çiftçi kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Hayatın her alanına emekleriyle değer katan, olmazları başaran çiftçi kadınlarımızın #DünyaKadınÇiftçilerGünü’nü kutluyorum. pic.twitter.com/S9hS5aCQ9c— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 15, 2021
Paylaşımda, kadın çiftçilerin tarlada çalıştığı ve hasat yaptığı görüntüler ile Emine Erdoğan'ın Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nde kadınların turşu kurma etkinliğine katıldığı görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.