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Ekonomi

Bakan Dönmez: Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz

Bakan Dönmez, Türkiye'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi.

Gülşen Çağatay   | 27.12.2020
Bakan Dönmez: Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Lityum Karbonat'ın kullanım alanlarının anlatıldığı 1 dakikalık video paylaştı. 

Bakan Dönmez, "Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yüzde 100 yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek. Bu yöntemle lityum üretiminin Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk olma özelliği bulunuyor.

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