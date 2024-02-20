Dolar
30.90
Euro
33.39
Altın
2,027.16
ETH/USDT
2,969.80
BTC/USDT
52,311.00
BIST 100
9,327.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Bakan Bolat, Bratislava'da Türkiye-Slovakya İş Forumu'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki yeni işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını belirterek, "İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Bakan Bolat, Bratislava'da Türkiye-Slovakya İş Forumu'na katıldı

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile Türkiye-Slovakya İş Forumu vesilesiyle iki ülke iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Forumda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bolat, şunları ifade etti:

"İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve mobilite, işbirliğimizi güçlendirebileceğimiz ana alanlar olarak öne çıkıyor. Forumda, Türkiye'nin dinamik ekonomisi, stratejik konumu ve güçlü ticaret ağıyla yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğunu belirterek, Slovak şirketlerini, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarından faydalanmaya davet ettik."

Slovakya ile ticarette en yüksek hacme ulaşıldı

Bakan Bolat, Türkiye-Slovakya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Kurucu Deklarasyonu'nu imzalayarak ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını bildirdi.

ETOK Kurucu Deklarasyonu Toplantısı kapsamında Sakova ile görüştüklerini ve ETOK Kurucu Deklarasyonu'nu imzaladıklarını belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"JETCO, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi stratejik bir ortaklığa dönüştürerek, her iki ülkeden iş dünyası topluluklarıyla omuz omuza çalışmamızı sağlayacak. İş Forumu kapsamında DEİK ile Slovakya Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Ajansı arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına şahitlik ettik."

Bolat, her iki belgenin imzalanmasını Türkiye ile Slovakya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirecek kurumsal bir çerçeve oluşturulması için önemli bulduklarını, 2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmiyle iki ülke arasındaki en yüksek rakama ulaşıldığını bildirdi.

Slovakya ile ikili ilişkilerde otomotiv, inovasyon, bilişim, yenilenebilir enerji başta olmak birçok sektörde karşılıklı büyük bir potansiyel bulunduğuna işaret eden Bolat, "Bu potansiyelin ETOK/JETCO mekanizması kapsamında iki ülke Ticaret ve Ekonomi bakanları olarak açığa çıkması için çaba göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da arazide oluşan hortumu cep telefonuyla kaydettiler
Adalet Bakanı Tunç: (15 Temmuz darbe kalkışması) Mücadeleye zarar verecek hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasını yalanladı
Düzce'de heyelan yaşanan bölgede sismik etüt çalışmaları sürüyor
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı

Benzer haberler

Bakan Bolat, Bratislava'da Türkiye-Slovakya İş Forumu'na katıldı

Bakan Bolat, Bratislava'da Türkiye-Slovakya İş Forumu'na katıldı

Ticaret Bakanı Bolat: Dış ticaret açığı, 2024 yılı ocak ayında 6,2 milyar dolara geriledi

Türkiye ile Macaristan arasında ETOK/JETCO mutabakat zaptı imzalandı

Ticaret Bakanı Bolat: Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi

Ticaret Bakanı Bolat: Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi
Ticaret Bakanı Bolat İstanbul'da hal esnafı ile buluştu

Ticaret Bakanı Bolat İstanbul'da hal esnafı ile buluştu
Bakan Bolat: İhracatımızda yüzde 1,5 pay oluşturan e-ticaretin payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz

Bakan Bolat: İhracatımızda yüzde 1,5 pay oluşturan e-ticaretin payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet