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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program’ı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Bolat, AB Komiseri Varhelyi ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Seda Tolmaç  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Bakan Bolat, AB Komiseri Varhelyi ile görüştü

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliğinin (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine yönelik müzakerelerin başlatılması için ortak tartışma konularımızı, yeşil dönüşüm başta olmak üzere AB ile ortak projelerimizi, özellikle bu alanlarda AB ile finansman alanındaki işbirliğimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

Bolat, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Bolat, Varhelyi ile Türkiye ve AB pozitif gündeminin güçlü şekilde sürdüğüne ilişkin kararlılığı teyit ettiklerini bildirdi.

Bolat, AB'nin, özellikle Türk iş insanlarının vize süreçlerinin kolaylaştırılmasıyla ilgili başlatacağı somut programın kendilerini son derece mutlu ettiğini aktarırken, şunları kaydetti:

"Görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine yönelik müzakerelerin başlatılması için ortak tartışma konularımızı, yeşil dönüşüm başta olmak üzere AB ile ortak projelerimizi, özellikle bu alanlarda AB ile finansman alanındaki işbirliğimizi ele aldık. Ekim ayında ticaret çalışma grup toplantılarında teknik düzeyde çalışma başlayacak. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB ile ticari ve ekonomik işbirliğini karşılıklı adımlarla çok daha yukarılara taşıyacağız."

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