Dolar
26.82
Euro
28.83
Altın
1,925.78
ETH/USDT
1,633.30
BTC/USDT
25,736.00
BIST 100
8,231.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program’ı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri ağustosta 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin ağustosta 1 milyar 446 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Mustafa Ünal Uysal  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Akdeniz İhracatçı Birlikleri ağustosta 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat yaptı

Mersin

Kılıçer, yazılı açıklamasında, AKİB'in ağustosta ülke genel ihracatına yüzde 7,8 destek verdiğini belirtti.

En fazla ihracatı Hollanda, Irak ve İspanya'ya gerçekleştirdiklerini kaydeden Kılıçer, şöyle devam etti:

"Ağustos ayında AKİB ülkemize 1 milyar 446 milyon dolar döviz kazandırdı. Yılın 8'inci ayında en fazla ihracatı, 537,5 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz, 297,2 milyon dolarla ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 218,6 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı."

Kılıçer, birliklerinin Türkiye'nin ve Akdeniz'in üretim gücünü dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendirdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine taziye mesajı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'daki selde yaralanan 31 kişiden 8'inin tedavisi sürüyor
Bakan Fidan: YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı
Sele karşı dere ağızlarında dip taraması yapılıyor

Benzer haberler

Akdeniz İhracatçı Birlikleri ağustosta 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri ağustosta 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat yaptı

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

Ağustos'ta fiyatı en fazla artan ürün "şans oyunları", düşen ürün ise "patates" oldu

Ağustosta enflasyon yüzde 9,09 oldu

Ağustosta enflasyon yüzde 9,09 oldu
Tüketici güven endeksi ağustosta 68 olarak kaydedildi

Tüketici güven endeksi ağustosta 68 olarak kaydedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet