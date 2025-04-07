Bakan Bayraktar, ABD-Türkiye İş Konseyi heyetiyle görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini Bakanlıkta kabul etti.
Ankara
Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimi, nükleer enerji programı, yenilenebilir enerji yol haritası, kritik madenlere yönelik çalışmaları gibi enerji ve madenlere ilişkin vizyonlarını paylaştıklarını belirtti.
ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini Bakanlığımızda kabul ettik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) April 7, 2025
Petrol ve doğal gaz üretimimizden nükleer enerji programımıza, yenilenebilir enerji yol haritamızdan kritik madenlere yönelik çalışmalarımıza kadar enerji ve… pic.twitter.com/eMcQ6RSCHJ
Bayraktar, şunları kaydetti:
"Mevcut işbirliğinin yanı sıra üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere yeni fırsatları ele aldık. İki ülke arasındaki enerji işbirliği potansiyelinin oldukça fazla olduğunu biliyor ve bu potansiyelin uzun vadeli ortaklıklarla güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.