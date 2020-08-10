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Ekonomi

Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ndeki yükselişe ilişkin, "Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 10.08.2020
Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

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