Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ndeki yükselişe ilişkin, "Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 10, 2020
Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.💪 https://t.co/rPbpl6ZG6y pic.twitter.com/y8VwU7dooD
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.