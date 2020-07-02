Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi
logo
Ekonomi

Bakan Albayrak: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çekerek, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." ifadesini kullandı.

Merve Özlem Çakır   | 02.07.2020
Bakan Albayrak: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ihracatın haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığına işaret etti. 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çekerek, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." ifadesini kullandı.

Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 82,6’ya çıktığını, bu oranın altın hariç tutulduğunda yüzde 92,8 olduğunu belirten Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti
Trabzon Havalimanı'nda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı
İran'da riskli bölgelerde yeni koronavirüs tedbirleri devrede
Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11 bini geçti

Benzer haberler

Bakan Albayrak: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek

Bakan Albayrak: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek

Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 2 kişi tutuklandı

TİM Başkanı Gülle: Türkiye ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı

Haziran ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Haziran ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı

Bakan Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı
Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapanlardan biri 'firari FETÖ sanığı' çıktı

Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapanlardan biri 'firari FETÖ sanığı' çıktı