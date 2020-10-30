Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle devletin tüm imkanlarıyla millet için seferber olduğunu bildirdi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.