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Ekonomi

Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle devletin tüm imkanlarıyla millet için seferber olduğunu bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 30.10.2020
Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı. 

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