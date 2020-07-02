Bakan Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı

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Ekonomi

Bakan Albayrak borsadaki yükselişi değerlendirdi

Bakan Albayrak, Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını belirterek, "Borsa İstanbul nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı." dedi.

Murat Birinci   | 02.07.2020
Bakan Albayrak borsadaki yükselişi değerlendirdi

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsadaki yükselişi değerlendirdi.

Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını vurgulayan Albayrak, "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür." değerlendirmesinde bulundu.

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