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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ediyor KIZILAY Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Havelsan'da incelemelerde bulundu.
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Ekonomi

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Havelsan'da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Akar, Havelsan'ın tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı, keskin nişancı simülatöründe 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu, tam uçuş simülatöründe İstanbul üzerinde kısa bir uçuş gerçekleştirdi.

Sarp Özer   | 27.02.2021
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Havelsan'da incelemelerde bulundu Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havelsan'da incelemelerde bulundu.

Havelsana gelişinde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, Genel Müdür Mehmet Akif Nacar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı.

Savunma sanayinin önemine vurgu yapan Akar, "Dostlarımız, müttefiklerimiz, dost bildiklerimiz, istenilen, parasını ödediğimiz malzemeyi bir şekilde bize vermemekte ısrar ediyor. Yapılan tüm girişimlere rağmen bu konuda ciddi sıkıntı, rahatsızlık var. Herhangi bir ambargodan, tahditten bahsedilmiyor ama şu veya bu sebepten, bazen bürokratik, bazen mali, bazen iklim şartları bazen salgın gibi sebeplerle bu iş uzayıp gidiyor." diye konuştu.

Kritik silah ve sistemlerin Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığıyla doğru orantılı olduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Silahla savaşanla bilgisayarla çalışan bir yazılımcının büyük benzerliği var. Bizi bu sıkıntılardan kurtarmak için fabrikalar, tasarımcılar, üretimdeki herkesin elini taşın altına koyup çalışması lazım. Hakkımızı, hukukumuzu koruyabilmek için güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Güçlü ordu demek, insan ve malzeme demek. Savunma sanayinin Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, liderliğiyle savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70'lere yükseldi. Ancak önümüzde gideceğimiz çok daha yol var. Vatan, millet aşkıyla dolu Mehmetçiğin eline ne kadar yüksek teknolojiye dayalı silah verirseniz sonuç o kadar başarılı olur. Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihten gelen milli, manevi ve mesleki değerlerine uygun olarak sadece kendi ülkesi ve milleti için değil aynı zamanda, BM, NATO ve AGİT çerçevesinde karada, denizde ve havada bölge ve dünya barışına katkı vermeye devam ediyor."

Tek atışta vurdu

Brifingin ardından Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi ile Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri binasına geçti. Burada Hezarfen Paraşüt Eğitim Simülatörü başta olmak üzere simülatörleri inceleyen Akar, Keskin Nişancı Eğitim Simülatörü'nü bizzat denedi.

Kendisinin piyade olduğunu hatırlatarak simülatörün başına geçen Akar, 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu. Akar, daha sonra Havelsan tarafından Türk Hava Yolları (THY) için üretilen Airbus A320 Tam Uçuş Simülatörünü inceledi. Bakan Akar, burada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İstanbul üzerinde kısa bir uçuşu gerçekleştirdi.

Orta sınıf çok maksatlı insansız kara aracı Barkan ve diğer sistemleri de incelemesinin ardından Akar ve TSK komuta kademesi Havelsandan ayrıldı.

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