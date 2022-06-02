Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023'te bitirilmesi hedefleniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nu 2023 yılında, Denizli Çevre Yolu'nu ise bu sene tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.
Denizli
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyol yapım çalışmalarını inceledikten sonra Salihağa Kavşağı'ndaki şantiye alanında yaptığı açıklamada, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu son yirmi yıl içinde 28 bin 650 kilometreye çıkardıklarını söyledi.
Bu süreçte İstanbul-İzmir, Menemen-Aliağa-Çandarlı, Ankara-Niğde, Kuzey Marmara otoyollarının yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Malkara-Çanakkale otoyolunu hizmete aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen bu projelerin yatırımcılara güven verdiğini, Aydın-Denizli Otoyolu'nu da yine yap-işlet devret modeliyle hayata geçireceklerini dile getirdi.
Bakan Karaismailoğlu, sanayi, tarım, turizm ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerle ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Denizli ile Aydın'ın otoyolla birbirlerine bağlanacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacaktır. Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Bölgemizdeki vatandaşlarımızın otoyolumuzun tamamlanıp hizmete alınacağı günü heyecanla beklediğinin farkındayız. Biz de bu heyecanı paylaşıyoruz. Bölgemiz ve illerimiz için öne çıkan ekonomik değerler otoyolumuzda gelişecek, bölgemizin turizm alanları genişleyecek, sanayi yatırımları artacak, istihdam artacak, turizm kapasitesi daha da güçlenecektir."
"Proje 163 kilometre uzunluğunda"
Projede 3 bin 36 kişinin çalıştığını, projenin maliyetinin yaklaşık 1 milyar 100 milyon avro olduğunu belirten Karaismailoğlu, projenin 23'ü bağlantı, 140'ı ana yol olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda olduğunu aktardı.
Karaismailoğlu, otoyolda 13 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisinin bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Aydın-Denizli illeri arasındaki mevcut D320 kara yolu üzerinde tam 45 sinyalize kavşak bulunmaktadır. 126 kilometrelik güzergahın 2 saati bulan ulaşım süresi, otoyolumuz ile 70 dakikaya düşecektir. Zamandan 560 milyon lira, akaryakıttan 168 milyon lira ve karbondioksit salınımından 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 731 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Gördüğünüz gibi yollarımız kısaldıkça hız, konfor, güvenlik, tasarruf ve tabii ki kalkınma artmaktadır."
Aydın-Denizli otoyolunun temelini Kasım 2020'de attıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Toplamda 1,2 milyon ton üstyapı imalatı gerçekleştirdik. Parasal gerçekleşme olarak da yüzde 37 ilerleme sağladık." dedi.
Adil Karaismailoğlu, Denizli'nin öneminin farkında olduklarını, bu nedenle kentin ulaşım ağını güçlendirecek her projeyi yakından takip ettiklerini belirterek, Denizli'de 2002'de 67 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 436 kilometreye yükselttiklerini söyledi.
Kentte bunun dışında Denizli Çevre Yolu olmak üzere 11 kara yolu projesinin devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, bugün Honaz Tüneli'nin de olduğu çevre yolu projesini de inceleyeceklerini anımsattı.
Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerini yakalamasında gerekli olan altyapıyı titizlikle, devlet aklı ve planlamasıyla inşa etmek için çalışmaya ciddiyetle devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu ciddiyeti pekiştiren en önemli çalışmalardan biri olan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ışığında projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin gelişimi, toplumun kalkınması ve Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Yunus Emre, 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik' demektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kimin ne dediğine bakmadan, milletimizi dinleyerek, 'işimiz hizmet' şuuru ve 'hayat ulaşınca başlar' anlayışıyla projelerimizi üretiyoruz."
Karaismailoğlu, Denizli Çevre Yolu'ndaki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada da kara, hava, deniz ve demir yollarında reform niteliği taşıyan projeleri sürdürdüklerini kaydetti.
Türkiye'nin çok büyük ve geleceği çok parlak bir ülke olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek vizyonumuz doğrultusunda, cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu-batı eksenli, yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor. Bölgemizde bir lojistik süper güç olmamız ve yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızda dünya ticaretine hükmeden bir konuma gelmemiz an meselesi. Bunun için sürekli olarak proje geliştirmek ve yatırım yapmak durumundayız. Böylece önümüze çıkacak ticari fırsatlara hazır olacağız."
Karaismailoğlu, alternatif sermaye modeli üretemeyen kısır zihinlerle hiçbir işin bitirilemediğinin görüldüğünü ifade ederek, "Bizse milletimiz yıllarca beklemesin, ili, ilçesi, köyü kalkınsın diye projelerimizi hızlıca sonuçlandırıyoruz." dedi.
Türkiye genelindeki yatırımların yanında Denizli'ye her alanda katkı sağlayan ulaşım hizmetlerine imza attıklarını anlatan Karaismailoğlu, son 20 yılda Denizli'nin ulaşım ve iletişim hizmetleri için 10 milyar 865 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını aktardı.
Karaismailoğlu, Denizli Çevre Yolu'nun 18 kilometrelik birinci kesimini bölünmüş yol standardında hizmete açtıklarını hatırlatarak, çevre yolunun ikinci kesiminde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Çift tüp ve 2 bin 640 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli'nin binder seviyesinde olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Cankurtaran Kavşağı'nın yapılacağı alanda kültür varlıklarına rastladık. Söz konusu alanda revize projeleri vakit kaybetmeden hazırladık ve kesinleştirdik. Yeni imalatları yaparak ön hazırlıklarını halledip, kavşağımızı ve tünelimizi en kısa zamanda hizmete açacağız. Projenin gerçekleşme oranı yüzde 86'yı geçmiştir. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir."
Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu için önemli toplantılar yaptıklarını aktararak, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamını 2023 yılı içinde bitirmek, Honaz Tüneli'nin de içinde bulunduğu çevre yolunun tamamını da inşallah bu yıl içerisinde, daha kışa kalmadan tamamlamak üzere bütün yüklenici firma, Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarımızla antant kaldık. Bundan sonra sonuçlarını almak için takiplerini yapacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.