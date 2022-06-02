Deri sektörü, yeni pazar ve pazarlama stratejisiyle ihracatı artırmayı hedefliyor
Türk deri ve deri mamulleri sektörü, 210 milyar dolar ticaret hacmine sahip dünya pazarından daha fazla pay almak için alternatif pazarlara ve pazarlama stratejilerine yöneliyor.
Antalya
Antalya'da düzenlenen deri fuarına katılan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güven Karaca, AA muhabirine, sektör olarak yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık bir artışla 782 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını söyledi.
Deri ve deri mamulleri alanında lokomotif sektörün ayakkabı olduğunu ve geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini belirten Karaca, ayakkabıyı yarı işlenmiş ve bitmiş deri, saraciye ile deri konfeksiyonunun takip ettiğini kaydetti.
İhracatı artırmak ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla farklı pazarlama çeşitleri üzerinde çalıştıklarını anlatan Karaca, 163 ülkeye ürün gönderdiklerini vurguladı.
Daha çok Rusya ve Ukrayna odaklı bir sektör gibi gözükseler de ihracatlarının yüzde 43'ünü AB ülkelerine yaptıklarına dikkati çeken Karaca, "Pandemi sonrası ticarette kartlar yeniden dağıtılıyor. Yeni dönemde pazar çeşitlendirmesi ve agresif pazarlama yapacağız. Dünyadaki bütün alıcılarla iletişim içerisindeyiz. Türkiye'ye davet edip, bire bir görüşmeler organize ediyoruz. Hedefimiz dünyadaki 210 milyar dolar deri ve deri mamulleri pazarından maksimum payı almak." diye konuştu.
"Bire bir buluşmaları artıracağız"
Güven Karaca, ihracatı artırmakta fuarların en önemli enstrümanları olduğunu ancak salgın döneminde yoğun katılımlı organizasyonlar düzenlenemediğini belirtti.
Pazarlamada bire bir buluşmalarla nokta atışı yapıp, daha çok kitleye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyada satın alıcılar belli. Bir markaya ürün satarak 26 ülkeye girebiliyorsunuz. Sadece bir e-ticaret sitesinden dünyanın 100 ülkesine ürün satabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunları bulup, iletişim halinde olmamız gerekli. Türkiye'deki imalatçılarımız ve ihracatçılarımız ile oradaki global alıcıları bir araya getirmemiz lazım. İşte agresif pazarlama bu. Bulacağız, buluşacağız, malımızı pazarlayacağız, üreteceğiz, ihracatımızı yapacağız."
Geçen yılı 1 milyar 700 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını anımsatan Karaca, bu yıl 2 milyar doların üzerine çıkmayı planladıklarını bildirdi.
Karaca, bu yılki rakamların da sevindirici olduğunu ifade ederek, "Şu anda 782 milyon dolardayız, gidişatımız gayet iyi. İhracat artışını devam ettirirsek inşallah hedefimize ulaşacağız." dedi.
"Deri ve kürk konfeksiyonunda ABD pazarında yüzde 20'lik paya sahibiz"
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen de ana pazar konumundaki Rusya ile Ukrayna'ya ihracatın, savaş nedeniyle azaldığını söyledi.
Sektör olarak alternatif pazarlar üzerine çalıştıklarını belirten Gözmen, şunları kaydetti:
"Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle deri konfeksiyonunda ana pazar noktasında ABD öne çıktı. Deri ve kürk konfeksiyonunda ABD'ye çok güçlü giriyoruz ve şu anda yüzde 20'lik bir paya sahibiz. Rusya ve Ukrayna'daki krizin uzayıp uzamayacağını bilmiyoruz. Bu nedenle istikrarsız piyasadan biraz daha uzaklaşıp, daha dengeli piyasalar AB ülkeleri ve ABD'de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. ABD pazarında yakın sürede yüzde 40-50'lik oranlara ulaşacağımızdan eminiz."
Gözmen, Güney Kore pazarına da ağırlık vereceklerini bildirdi.
Sektör olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını dile getiren Gözmen, ihracat fazlası veren bir sektör olduklarını ifade etti.
Gözmen, ayakkabı ve saraciye sektörlerinde ise taleplere yetişemediklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.