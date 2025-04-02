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Ekonomi

Avrupa'dan ödüllü bonsai müzesinde 2025 yılı hedefi 10 bin ziyaretçi

Yalova Bonsai Müzesi, bu yılı 10 bin ziyaretçiyle tamamlamak istiyor.

Sıtkı Yıldız  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Avrupa'dan ödüllü bonsai müzesinde 2025 yılı hedefi 10 bin ziyaretçi

Yalova

Kadıköy beldesindeki müze, saksıda minyatür ağaç yetiştirme sanatı olarak bilinen, Çin ve Japonya'dan dünyaya yayılan bonsainin Türkiye'de tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılmasıyla amacıyla Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Mart 2024'te açıldı.

Geçen sene 5 bin 500 yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yalova Bonsai Müzesi, şubatta Belçika'da düzenlenen ve Avrupa'nın en prestijli bonsai etkinliği olan 25. Uluslararası Kupa'da "Bonsai Saksısı" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

İl Özel İdaresi tarafından 200'ü kapalı olmak üzere 1700 metrekarelik sergi alanında 200 eseri ziyaretçilerle buluşturan müzede, bu yıl 10 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

"Müzemizde 70 türden 200 ağaç var"

Müzenin sorumlusu bonsai sanatçısı Hasan Şimşek, AA muhabirine, son bir yıldır müzedeki ağaçların bakımıyla ilgilendiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk bonsai müzesi olarak bu sanatı ülkeye tanıtmak istediklerini anlatan Şimşek, ilgililerin bunu gelir kapısına dönüştürebileceğini de kaydetti.

Müze için Türkiye ve Yalova ikliminde yaşayabilecek bitkiler seçmeye dikkat ettiklerini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Müzemizde şu anda 70 türden 200 ağacımız var. Bu yönüyle de bir tür bankası özelliği taşıyor. Ayrıca, alan genişliğiyle Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen müzelerinden birisi. Müzemizde olmayan tür ve tarzların olmasına özen göstereceğiz. Geçtiğimiz yıl 5 bin 500 civarında ziyaretçiye ulaştık. Bu sene 10 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Ziyaretçilerimiz yurt içi ve yurt dışından müzemize geliyor. Şu anda ağaçlarımız en iyi hallerindeler. Misafirlerimizi bekliyoruz."

Çini sanatıyla tasarlanan saksı birincilik kazandı

Şimşek, Türkiye'yi dünyada temsil edecek adeta mücevher hedefiyle kurulduğuna dikkati çekerek, bu nedenle dünyadaki en prestijli ve saygın etkinliklere katılmaya başladıklarını bildirdi.

Avrupa'nın birçok bonsai müzesinin katıldığı ve 20-23 Şubat arasında Belçika'nın Genk şehrinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Etkinliğe Türkiye'den esintiler içeren çini sanatıyla katıldık. Bonsai de çok değerli olabilecek bir sanat. Çinide bir dönem zirveye ulaşmış, sonradan kaybolan kırmızı renk, lale ve diğer çiçek desenlerini içeren Osmanlı'nın zirve dönemi temasıyla katıldık. Bu saksımız yaklaşık 150 saksı içinde hemen dikkati çekti. Katıldığımız ilk sergide birincilik ödülünü kazandı. Saksımızın boyama işlemlerini gerçekleştiren değerli İznikli çini sanatçısı İlknur Güneşdağ Hanım'a teşekkür ediyorum. İlerleyen yıllarda da kendisiyle bu sergilere katılacağız. Daha sonraki sergilere daha zengin katılım düşünüyoruz."

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