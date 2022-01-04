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Ekonomi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yeniden yükseldi

Rusya'dan gelen doğal gaz arzının düşüklüğü, Avrupa’da daha soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte, enerji kriziyle ilgili endişeleri yeniden artırırken doğal gaz fiyatları, Avrupa vadeli işlem piyasasında yüzde 16’dan fazla yükseldi.

Bahattin Gönültaş   | 04.01.2022
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yeniden yükseldi

Berlin

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yeniden 94 avroya ulaştı.

Avrupa'da vadeli doğal gaz piyasasında fiyatların yeniden artış göstermesine, Rusya'nın düşük enerji arzı, Avrupa’da daha soğuk havanın etkili olması ve enerji kriziyle ilgili endişelerin yeniden artması etkili oldu.

Alman şebeke operatörü Gascade'nın verilerine göre, Rus gazını batıdan Avrupa'ya aktaran Yamal-Avrupa boru hattından Almanya’ya giden doğalgaz miktarı 15 Aralık’tan bu yana azalarak neredeyse sıfıra ulaştı.

Boru hattında gaz Polonya'ya akıyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, aralık ayı ortasında, Yamal-Avrupa boru hattında Rusya'dan doğal gaz akışının azalması ve Avrupa'da yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle artış göstererek megavatsaat başına 180 avronun üzerine çıkmıştı.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ederken, kıtada doğal gaz fiyatlarının ocak ayından bu yana 7 kat artması "enerji krizine" neden olmuştu.

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